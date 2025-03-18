В оккупированном Мариуполе вместо детского лагеря строят военный центр

В Мариуполе оккупанты строят военный центр на месте детского лагеря. Фото: Мариупольский горсовет

В Мариуполе на месте бывшего детского лагеря отдыха «Орлёнок» оккупанты создают центр военной подготовки. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.



В июле прошлого года российские захватчики уничтожили лагерь на Левобережье, после чего начали строительство нового объекта. Долгое время они скрывали истинное назначение строительства, но теперь стало известно — там появится центр военной и спортивной подготовки под названием «Воины».



Это подтверждает паспорт объекта, установленный на месте разрушенного лагеря. Создание такого центра — ещё один шаг к милитаризации детей на оккупированных территориях. Захватчики активно вовлекают школьников в «Юнармию» и «Движение первых», отправляют их в летние лагеря, где обучают стрельбе.



В школах проходят так называемые «уроки мужества и безопасности», где детям навязывают российскую пропаганду.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе на месте снесенного дома строят жилье в ипотеку.