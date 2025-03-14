После разговора с Трампом Путин заявил, что украинские военные должны сдаться в Курской области

Владимир Путин заявил, что после его телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом и первых контактов глав внешнеполитических ведомств наметился прогресс в российско-американских отношениях. Об этом сообщают российские СМИ.



«У меня состоялся телефонный разговор с президентом Трампом, прошли первые контакты министра иностранных дел России с его американским коллегой, а также встреча помощника президента РФ Ушакова с американским визави», — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу.



«Так что в целом ситуация начинает двигаться. Посмотрим, что из этого получится», — добавил он.



Глава Кремля также заявил, что украинские военнослужащие, находящиеся в Курской области РФ, могут рассчитывать на сохранение жизни и достойное обращение, если сложат оружие и сдадутся в плен.



«Украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения», — заявил он, добавив, что «эти деяния квалифицируются прокуратурой Российской Федерации как терроризм».



При этом Путин подчеркнул, что Москва «с пониманием относится к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера».



«В случае сложения оружия и сдачи в плен украинским военным будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации», — заверил российский президент.



Ранее Трамп заявил, что «вооруженный конфликт необходимо завершить как можно скорее, а судьбы [якобы окруженных] солдат должны решаться в духе гуманности».



Генштаб ВСУ ранее заявил, что «угрозы окружения украинских подразделений нет». В командовании ВСУ отметили, что военные провели перегруппировку и заняли «более удобные рубежи обороны».

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что украинская и американская делегации в рамках подготовки проекта мирного соглашения между Украиной и Россией обсудили вопросы территориального контроля, членства Украины в НАТО и другие элементы возможного урегулирования.



Глава Кремля Владимир Путин ранее заявил, что согласен с предложением о прекращении боевых действий в Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. По его словам, Россия поддерживает идею временного перемирия на 30 суток, однако остаются важные вопросы, которые необходимо решить.



По данным источников Reuters, среди требований Путина: отказ Украины от вступления в НАТО, передача России контроля над четырьмя украинскими областями, ограничение численности украинской армии, а также ослабление западных санкций. Кроме того, Кремль требует проведения президентских выборов в Украине.