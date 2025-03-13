На оккупированной Луганщине внедрили пропагандистскую программу в детсадах: в ОВА рассказали, что известно

В Луганской области российские захватчики заранее готовят детей к пропагандистской программе «Луганский характер». Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



Он напомнил, что ее реализуют в школах, где детей по возрасту поделили на «сентябрят», «пионеров» и «тружеников».



«Но этого россиянам оказалось малов. Поэтому они внедрили в двух детсадах пилотный проект «Орлята-дошкольники». Российская пропаганда будет работать с малых лет. Детей будут приучать к труду, знакомить с несколько раз переписанной за последние годы историей России и проявлять в них активную гражданскую позицию», – рассказал Лысогор.

Напомним, что на оккупированной Луганщине россияне отмывают миллиарды рублей на «восстановлении» города, который не пострадал от войны.