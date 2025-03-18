ВСУ приняли на вооружение украинский наземный робот «Лють»

Украинский наземный робот «Лють». Фото: Минобороны

Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в армии наземный роботизированный комплекс «Лють» отечественного производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.



Комплекс предназначен для ведения наблюдения и огневой поддержки. Он вооружён пулемётом калибра 7,62 мм и оснащён дополнительным оборудованием для обнаружения и поражения целей как днём, так и ночью.



Батареи комплекса обеспечивают продолжительное время автономной работы. Управление осуществляется оператором из защищённой позиции, что позволяет выполнять задачи без риска для жизни.

Напомним, украинские военные будут использовать бесшумный робот-логист.