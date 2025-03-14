В результате обстрела Горловки ранены два человека

Так называемый мэр оккупированной Горловки Иван Приходько сообщил, что в пятницу, 14 марта, в городе пострадали двое гражданских в результате атаки БПЛА.



Как отмечается, под удар попал жилой массив «Комсомолец». Двое людей получили ранения. Пока других подробностей нет.



Кроме того, Приходько показал последствия попадания снаряда в квартиру одного из домов в центре Горловки.





Ранее мы писали, что 10 марта временно захваченная Россией Горловка Донецкой области попала под обстрел.