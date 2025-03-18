Украина опасается потерять Одессу в ходе мирных переговоров — NYT

Одесский порт. Фото: Википедия

В Украине опасаются, что Трамп может согласиться отдать Путину Одессу. Причины таких опасений не раскрываются. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Газета в преддверии телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина выпустила материал о том, что их переговоры «будут сосредоточены на том, что потеряет Украина» в ходе мирного урегулирования войны.

Отмечается, что помощники Трампа дали понять, что Россия «безусловно сохранит за собой Крым», аннексированный в 2014 году, а также «решительно предположили, что она получит почти всю территорию, которую удерживает», то есть примерно 20% земель Украины.

В то же время газета отметила, что помощники Владимира Зеленского заявили изданию в феврале, что обеспокоены тем, что Трамп может удовлетворить «и другие желания Путина» в отношении некоторых других территорий, в том числе, возможно, Одессы — критически важного порта.

The New York Times не уточнила, на чем основаны такие опасения представителей Украины.

Ранее сообщалось, что многие элементы мирного соглашения, касающиеся прекращения огня в Украине, уже согласованы. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social.