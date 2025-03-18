Кабмин уволил главу Покровской РГА Замотаева

Кабмин согласовал увольнение Владимира Замотаева. Фото: пресс-служба

Председателя Покровской районной государственной администрации Донецкой области Владимира Замотаева уволили с занимаемой должности. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в ВРУ Тарас Мельничук в Telegram.



«Согласовано увольнение Замотаева Владимира Валентиновича с должности председателя Покровской районной государственной администрации Донецкой области», — написал он.





Замотаева в 2022 году назначили главой Покровской районной государственной администрации.



Справка



Владимир Валентинович Замотаев, 1981 года рождения, имеет высшее юридическое образование. Более 17 лет работал в органах прокуратуры, имеет опыт работы на руководящих должностях.





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