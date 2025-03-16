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Оккупанты закрыли город Рубежное на въезд

16 марта 2025, 11:10

Оккупанты закрыли город Рубежное на въезд

Начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил, что в оккупированном городе пропуски выдаются жителям только с разрешения местной оккупационной администрации и исключительно в бумажной форме.

«Для разрешения требуют предоставить заявление, копию паспорта РФ и указать уважительные причины путешествия. В электронном виде эти пропуска оформить невозможно», — отметил он.

По словам Лысогора, без них пропустят только тех, у кого есть документы российского образца на жилье в пределах города.

Ранее мы писали, что жители временно оккупированного Лисичанска Луганской области не могут попасть в город без местной регистрации и документов российского образца. 

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Рубежное Луганская область

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