Оккупанты закрыли город Рубежное на въезд

Начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил, что в оккупированном городе пропуски выдаются жителям только с разрешения местной оккупационной администрации и исключительно в бумажной форме.
«Для разрешения требуют предоставить заявление, копию паспорта РФ и указать уважительные причины путешествия. В электронном виде эти пропуска оформить невозможно», — отметил он.
По словам Лысогора, без них пропустят только тех, у кого есть документы российского образца на жилье в пределах города.
Ранее мы писали, что жители временно оккупированного Лисичанска Луганской области не могут попасть в город без местной регистрации и документов российского образца.
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