Украинских военных отводят с одного участка фронта в Донецкой области

ВСУ отводят с одного участка фронта в Донецкой области. Фото: Сергей Наев

Командир тактической группы, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил об отводе Сил обороны на одном из участков фронта в Донецкой области. Это сможет сохранить жизнь украинским военным. Об этом он написал на странице в Фейсбук.



«Почти каждый день бываю на передовой, общаюсь с военными — теми, кто является основой нашей армии. Это сильные и преданные воины, которые ежедневно делают свое дело, несмотря на усталость, погоду и обстоятельства», — отметил он.



По словам генерал-лейтенанта, самое важное для командования — сохранить жизнь и здоровье личного состава.



«Поэтому на одном из участков фронта принято решение об отводе сил и средств с невыгодных позиций. Это позволило не только сохранить бойцов, но и улучшить нашу оборону. Враг несет потери, и мы можем действовать эффективнее», — добавил военный.



Кроме того, Наев дополнил, что за последний месяц удалось уничтожить более 30 единиц бронетехники и более 2000 оккупантов. Это ощутимо уменьшило количество российских атак.



Отметим, Наева в начале февраля назначили командиром тактической группы «Великая Новоселка».



Ранее мы писали, что в Торецке Донецкой области линия фронта постоянно меняется, сообщил спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов. Он отметил, что провести статическую линию невозможно. Аналитики DeepState также сообщают, что линия боевого столкновения в Торецке постоянно меняется, однако никакого контрнаступления в городе не было.