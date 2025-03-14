Очередной акт вандализма: захватчики повредили каменные бабы на Луганщине

Оккупанты повредили каменные бабы на Луганщине. Фото: ЦНС

На временно захваченной Луганщине фиксируют очередную акцию вандализма от российских оккупантов. В частности, они переместили тысячелетние памятники, которые во время транспортировки были фактически разбиты. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



«Под угрозой окончательного уничтожения — древние каменные бабы X-XI веков во временно оккупированном Сокологорске (Первомайске). Цель РФ - не просто русифицировать украинцев, но и стереть нашу историческую память», — говорится в сообщении.



В ЦНС уточнили, что это очередное преступление Кремля против украинской истории.



Ранее мы писали, что из-за агрессии РФ в Донецкой области пострадали 164 памятника культуры.