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Очередной акт вандализма: захватчики повредили каменные бабы на Луганщине

14 марта 2025, 13:29

Очередной акт вандализма: захватчики повредили каменные бабы на Луганщине

Оккупанты повредили каменные бабы на Луганщине. Фото: ЦНС Оккупанты повредили каменные бабы на Луганщине. Фото: ЦНС

На временно захваченной Луганщине фиксируют очередную акцию вандализма от российских оккупантов. В частности, они переместили тысячелетние памятники, которые во время транспортировки были фактически разбиты. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«Под угрозой окончательного уничтожения — древние каменные бабы X-XI веков во временно оккупированном Сокологорске (Первомайске). Цель РФ - не просто русифицировать украинцев, но и стереть нашу историческую память», — говорится в сообщении.

В ЦНС уточнили, что это очередное преступление Кремля против украинской истории. 

Ранее мы писали, что из-за агрессии РФ в Донецкой области пострадали 164 памятника культуры.

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