В Мерефе Харьковской области ночью полностью уничтожен нефтеперерабатывающий завод

Ночью в городе Мерефа Харьковской области в результате атаки беспилотников был полностью уничтожен нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на инвестиционно-промышленную группу AES Group.
Сообщается, что атака двадцати российских дронов на НПЗ продолжалась два часа.
Отмечается, что это уже четвертый удар по заводу с февраля 2022 года. До этого предприятие работало лишь на 10% своей мощности, однако после последней атаки оно полностью уничтожено.
Пожар ликвидировали всю ночь, сейчас на месте работают взрывотехники.
В AES Group заявили, что предприятие фактически начинает процедуру банкротства.
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