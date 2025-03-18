В Мерефе Харьковской области ночью полностью уничтожен нефтеперерабатывающий завод

В результате атаки российских дронов в Мерефе Харьковской области полностью разрушен нефтеперерабатывающий завод. Фото: Харьков Сегодня

Ночью в городе Мерефа Харьковской области в результате атаки беспилотников был полностью уничтожен нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на инвестиционно-промышленную группу AES Group.

Сообщается, что атака двадцати российских дронов на НПЗ продолжалась два часа.

Отмечается, что это уже четвертый удар по заводу с февраля 2022 года. До этого предприятие работало лишь на 10% своей мощности, однако после последней атаки оно полностью уничтожено.

Пожар ликвидировали всю ночь, сейчас на месте работают взрывотехники.

В AES Group заявили, что предприятие фактически начинает процедуру банкротства.