СБУ задержала агента ФСБ, корректировавшего удары по ПВО

СБУ задержала корректировщика, который наводил российские ракеты на радиолокационные станции ВСУ в центральной Украине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



В Черкасской области силовики разоблачили и задержали ещё одного агента ФСБ. По данным следствия, злоумышленник корректировал ракетные удары РФ по военной и энергетической инфраструктуре региона.



Чтобы подготовить новые воздушные атаки, россияне пытались получить координаты радиолокационных станций украинской ПВО. Для этого ФСБ дистанционно завербовала 46-летнего местного жителя, который искал быстрый заработок через телеграм-каналы.

Получив задания, агент начал объезжать местность в поисках позиций украинской ПВО, фиксировал геолокации критически важных энергообъектов и последствия предыдущих ударов для корректировки новых атак. СБУ задержала его на этапе доразведки возле военного объекта.



Во время обыска изъят мобильный телефон с анонимным чатом, через который он связывался с кураторами. Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.