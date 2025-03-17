Украинские войска отбили штурм армии РФ вблизи Часов Яра: в сторону города двигались более 20 единиц бронетехники

Уничтоженная российская бронетехника вблизи Часов Яра. Фото: кадр из видео

На днях на рассвете российские войска пошли на штурм и попытались прорваться колонной бронетехники вблизи города Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Более 20 единиц бронетехники, включая боевые машины десанта, выдвинулись в сторону городу.



Колонну встретили пехотинцы, артиллерия и операторы FPV-дронов украинской армии. Атака ВС РФ «захлебнулась». В результате нанесения огневого поражения не менее 10 единиц бронетехники поражены и уничтожены.



«Вражеский штурм отбит. Некоторые пехотинцы успели спешиться, но это лишь оттянуло их неизбежную встречу с нашими FPV-дронами. Продолжается обнаружение и уничтожение штурмовых групп захватчиков», – рассказали в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что ВСУ уничтожили замаскированную артиллерию и укрытие пилотов БПЛА российских войск на Краматорском направлении.