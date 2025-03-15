Главное за день: Окружения ВСУ в Курской области нет, заявил Зеленский. Удары по железной дороге и энергосистеме

Политика



На следующей неделе в Великобритании состоится встреча военных планировщиков, где будут разработаны практические планы по поддержке безопасности Украины. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.



Общество



Глава Кремля Владимир Путин подписал указ, запрещающий гражданам «недружественных государств» регистрировать недвижимость в оккупированных частях Украины. Исключение возможно только при наличии специального разрешения, которое выдают оккупационные власти. Если иностранец воевал против ВСУ в составе российской армии, ему можно регистрировать недвижимость.



Боевые действия



Силы обороны Украины покинули райцентр Суджа в Курской области и отошли ближе к российско-украинской границе. Это следует из карты Курского направления, опубликованной Генеральным штабом ВСУ утром 15 марта.



Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и подтвердил, что окружения украинских войск в Курской области нет, операция продолжается. Он также отметил, что ситуация на Покровском направлении стабилизирована.



Массированные атаки по инфраструктуре Украины: РФ била по железной дороге и энергосистеме. В Херсонской области погиб один человек, двое ранены. В Одесской области обесточен Черноморск из-за повреждения энергетической инфраструктуры, один пострадавший. В Сумах российские дроны нанесли удары по критической инфраструктуре. Росармия также атаковала железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области и Запорожье. В результате обстрела Волновахского района ранены трое мирных жителей.