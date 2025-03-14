Главное за день: Трамп просит «пожалеть украинских военных». Удар по Кривому Рогу

Политика



Трамп заявил, что разговаривал с Путиным. Он считает, что есть хорошие шансы, что война может завершиться. Он также заявил, что просил Путина сохранить жизнь украинским военным, которые находятся в «окружении».



Владимир Путин заявил, что после его телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом и первых контактов глав внешнеполитических ведомств наметился прогресс в российско-американских отношениях. Глава Кремля также заявил, что украинские военнослужащие, находящиеся в Курской области РФ, должны сдаться в плен.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция достигла своей цели, ослабив давление российских войск на другие участки фронта. Однако он отметил, что ситуация в этом регионе по-прежнему остается сложной.



Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вступление Украины в Альянс больше не стоит на повестке дня.



Общество



В Одессе застрелили общественного деятеля Демьяна Ганула. Правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревается в убийстве активиста. Подозреваемый — 46-летний дезертир. Правоохранители проверяют мотивы преступления, в том числе версии по заказному убийству, а также «российский след».



Судья Окружного суда Хельсинки приговорила к пожизненному заключению экс-заместителя командира неонацистской группировки «Русич» Яна Петровского, который совершал военные преступления в Украине. Это первый случай в истории Финляндии, когда гражданин России осужден за совершение военных преступлений против Украины.



По данным активистов движения «Жовта Стрічка», маршрутки и коммунальные автобусы в оккупированном Мариуполе заправляют лишь на 20–30%, а остальное топливо направляют на военные нужды.



Боевые действия



В результате атаки войск РФ в Кривом Роге ранены, по предварительным данным, 11 человек, повреждены городские коммуникации, четыре многоквартирных и столько же частных домов. Обследование территории продолжается. Экстренные службы работают на месте удара.



Российские войска нанесли второй за день удар управляемыми авиабомбами по Херсону, горит частный дом.



Генеральный штаб ВСУ опроверг информацию о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Отмечается, что ситуация в операционной зоне группировки войск «Курск» остается без существенных изменений.



В группировке «ДНР» заявили, что в Горловке от обстрелов пострадали два человека. Как отмечается, под удар попал жилой массив «Комсомолец».



Силы обороны Украины отбросили российскую армию из села Фиголевка Харьковской области, сообщили аналитики DeepState. В то же время оккупанты продвинулись возле села Новый Комар на Донетчине.