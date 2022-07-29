Блинкен предупредил Лаврова о новых санкциях, если РФ аннексирует украинские территории

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора в пятницу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым предупредил его о санкциях в случае присоединения РФ украинских территорий.



«Ранее сегодня я провел разговор с российским министром иностранных дел Лавровым. Разговор был прямым и откровенным», — сообщил Блинкен на брифинге.



Он рассказал, что обсуждал с Лавровым судьбу осужденных в России американских граждан Грайнер и Уилана и призвал освободить их.



Кроме того, госсекретарь США заявил, что передал Лаврову, что Вашингтон введет новые санкции в случае присоединения Россией украинских территорий.



«Я также прояснил министру иностранных дел Лаврову, что в свете последних заявлений Кремля о планах дальнейшей аннексии украинских территорий, мы введем дополнительные значительные меры против России, если она будет осуществлять задуманное», — сказал он.



Также Блинкен сообщил, что в ходе разговора обсуждал с Лавровым соглашение о коридоре для вывоза зерна из Украины.



Это был первый разговор Блинкена и Лаврова с начала вторжения РФ в Украину.