Олександр та Віктор Януковичи потрапили під нові санкції ЄС через війну

Рада Європейського Союзу 3 серпня прийняла рішення запровадити обмежувальні заходи щодо двох додаткових осіб – екс-президента України Віктора Януковича та його сина Олександра. Санкції введені у відповідь на необґрунтовану і неспровоковану військову агресію РФ проти України, що триває.



Як повідомляється на сайті Євроради, Рада додала проросійського колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра Януковича до списку осіб, «організацій та органів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи за їхню роль у підриві територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України». У випадку з Олександром Януковичем – за проведення махінацій із сепаратистськими угрупованнями на Донбасі.



Відповідні правові акти опубліковано в Офіційному журналі ЄС.