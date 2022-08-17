Кримський міст має бути знищено — Офіс президента України

Україна розглядає Кримський (Керченський) міст, що з'єднує окупований півострів із материковою частиною Росії, як військову мету. Про це в інтерв'ю британському The Guardian розповів радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк.



«Це незаконне будівництво та головні ворота для постачання російської армії у Криму. Такі об'єкти мають бути знищені», — заявив він.



Також Подоляк зазначив, що «Крим, окупований росіянами, — це вибухи складів та високий ризик загибелі загарбників та злодіїв». Крім того, радник очільника Офісу президента повідомив, що інциденти, як на аеродромі «Саки», можуть повторитись — у найближчі два-три місяці.



Раніше у ВСУ заявили, що Кримський міст знищуватиметься в комплексі з російськими кораблями, це тактична необхідність, а звільнення Криму, як і всіх окупованих територій, неминуче.



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