Оккупанты обстреляли Донецкую область: Трое погибших и одиннадцать раненых

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли трое мирных жителей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Смерти зафиксированы в Бахмуте и Авдеевке.



Еще одиннадцать человек были ранены.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 887 мирных жителей. 2244 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.