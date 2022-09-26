Окупанти обстріляли Донецьку область: Троє загиблих та одинадцять поранених

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілу з боку російських сил загинули троє мирних жителів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Смерті зафіксовано у Бахмуті та Авдіївці.



Ще одинадцять людей було поранено.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 887 мирних жителів. 2244 особи отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.