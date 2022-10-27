«ЛНР»: У лісосмузі підірвався чоловік, і сапери, що виїхали за ним

27 жовтня 2022, 10:01

«ЛНР»: У лісосмузі підірвався чоловік, і сапери, що виїхали за ним

На підконтрольній угрупованню «ЛНР» території чоловік підірвався на вибуховому пристрої.

Як повідомляє «МНС ЛНР», інцидент стався на замінованій території у лісосмузі біля села Лопаскине Слов'яносербського району. Співробітники «МНС» евакуювали потерпілого чоловіка 1992 року народження.

З діагнозом «мінно-вибухова травма, осколкове поранення лівого плеча, правої нижньої кінцівки, часткова травматична ампутація лівої стопи» його доправили до лікарні Луганська.

«Під час цієї рятувальної операції два сапери МНС ЛНР отримали травми під час вибуху міни. Усього від початку поточного року 11 співробітників інженерно-саперних підрозділів Російської Федерації та МНС ЛНР постраждали під час очищення території від вибухонебезпечних предметів», — заявили у «ЛНР».

Ще за темою

Місця
Слов'яносербськ
Організації
ЛНР
Інше
Війна Поранені міни Вибух

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:04
«ЛНР» змінила час комендантської години: Перелік міст та районів
10:01
«ЛНР»: У лісосмузі підірвався чоловік, і сапери, що виїхали за ним
09:52
Окупанти у Сєвєродонецьку намагаються провести інвентаризацію квартир
09:28
«ДНР» заявила про поранення жителя Донецька
09:08
У Сватівському районі ЗСУ знищили казарму окупантів
09:03
Балаклавську ТЕС атакував безпілотник, заявили окупанти
00:52
Росія тренується завдавати ядерного удару — головне за день ►
23:42
План повернення Криму: Що обере Україна ►
22:13
В окупованому Шахтарську горять цистерни з паливом
21:28
В окупованому Маріуполі виганяли «демонів Азова‎»‎
21:02
Російські спецслужби затримала жителя Луганщини за звинуваченням у «держзраді»
20:21
РФ дозволила донецьким водіям не змінювати права «ДНР»
17:05
Окупанти вивезли з Херсона останки Потьомкіна
16:51
Дані окупантів: 70 тисяч жителів Херсонщини залишили правий берег Дніпра
16:46
Окупанти зносять будинки у Приморському районі Маріуполя
Всі новини
11:41
У розслідуванні вибуху на Кримському мосту РФ далека від реальності — СБУ
11:41
ЗСУ знищили 18 безпілотників, які атакували критичні об'єкти
11:26
Армія РФ за добу зруйнувала 18 цивільних обʼєктів у Донецькій області
11:04
«ЛНР» змінила час комендантської години: Перелік міст та районів
10:34
У Слов'янську мешканцям розвозять тверде паливо на зиму: Як отримати
10:31
Вранці ЗСУ збили вертоліт та штурмовик армії РФ
10:15
Окупанти масово обстрілюють Лиманську громаду
10:01
«ЛНР»: У лісосмузі підірвався чоловік, і сапери, що виїхали за ним
09:57
Російська армія вночі атакувала промислове підприємство у Краматорську
09:52
Окупанти у Сєвєродонецьку намагаються провести інвентаризацію квартир
09:28
«ДНР» заявила про поранення жителя Донецька
09:16
Армія РФ вдарила по обʼєкту інфраструктури на околицях Запоріжжя
09:08
У Сватівському районі ЗСУ знищили казарму окупантів
09:03
Балаклавську ТЕС атакував безпілотник, заявили окупанти
08:42
Над Дніпропетровщиною знищено ракету Х-59
Всі новини
ВІДЕО
Росія тренується завдавати ядерного удару — головне за день ►
27 жовтня, 00:52
План повернення Криму: Що обере Україна ►
26 жовтня, 23:42
Окупанти обстріляли Оріхів та Преображенку: Почалися пожежі, є жертви
26 жовтня, 11:53

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама