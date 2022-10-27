«ЛНР»: У лісосмузі підірвався чоловік, і сапери, що виїхали за ним

На підконтрольній угрупованню «ЛНР» території чоловік підірвався на вибуховому пристрої.



Як повідомляє «МНС ЛНР», інцидент стався на замінованій території у лісосмузі біля села Лопаскине Слов'яносербського району. Співробітники «МНС» евакуювали потерпілого чоловіка 1992 року народження.



З діагнозом «мінно-вибухова травма, осколкове поранення лівого плеча, правої нижньої кінцівки, часткова травматична ампутація лівої стопи» його доправили до лікарні Луганська.



«Під час цієї рятувальної операції два сапери МНС ЛНР отримали травми під час вибуху міни. Усього від початку поточного року 11 співробітників інженерно-саперних підрозділів Російської Федерації та МНС ЛНР постраждали під час очищення території від вибухонебезпечних предметів», — заявили у «ЛНР».