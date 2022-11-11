В Кремле заявляют, что целей «военной операции» можно достичь мирным путем

В администрации российского президента заявляют, что цели «специальной военной операции» в Украине можно достичь мирными переговорами. Об этом сообщает российское СМИ Риа новости со ссылкой на слова пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.



«Достичь целей спецоперации можно мирными переговорами, но они сейчас невозможны в силу позиции украинской стороны», - сказал он.

Также Песков заявил, что РФ может завершить «специальную военную операцию» после достижения ее целей, она продолжается, так как, по его словам, Украина не хочет переговоров.



Кроме того, Песков отрицательно ответил на вопрос, не считают ли в Кремле унизительным уход из Херсона.

Ранее в Пентагоне сообщили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $400 миллионов.