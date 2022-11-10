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Пентагон передаст Украине пакет военной помощи на $400 млн

10 ноября 2022, 22:34

Пентагон передаст Украине пакет военной помощи на $400 млн

Пентагон опубликовал список военной помощи США Украине на сумму 400 млн долларов. Список опубликован на сайте мнистерство обороны США 10 ноября.

Сообщается, что в общей сложности США выделили более 19,3 миллиарда долларов на помощь Украине в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена. С 2014 года США выделили Украине более 21,4 миллиарда долларов на помощь в обеспечении безопасности и более 18,6 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за пакет военной помощи, включающий системы ПВО Avenger и ракеты для систем ПВО Hawk.

«‎Вместе строим воздушный щит, чтобы защитить мирных украинцев, и приближаем победу над агрессором»‎, — написал Зеленский в Twitter.

В новый пакет военной помощи входит:
- ракеты для систем ППО HAWK;
- 4 зенитно-ракетных комплекса Avenger и ракеты Stinger;
- боеприпаси для HIMARS;
- 21 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;
- 500 высокоствольных 155-мм артиллерийских снарядов;
- 10 тыс. 120-мм минометних мин;
- 100 высокомобильных машин (HMMWV);
- 400 гранатометов;
- стрелковое оружие, оптика и более 20 млн патронов к стрелковому оружию;
- механическая техника и защита от холода;
- подрывное оборудование для расчистки препятствий;
- защитное снаряжение для холодной погоды.

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что украинские военные могут отвоевать оккупированное Россией правобережье Херсонской области, включая сам Херсон

США рассчитывают предоставить Украине в середине будущего года системы Vampire, которые могут быть использованы против беспилотников.

США предоставляют Украине информацию, которая может использоваться при разработке военных операций, однако не принимают непосредственного участия в оперативном планировании.

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