Пентагон передаст Украине пакет военной помощи на $400 млн

Пентагон опубликовал список военной помощи США Украине на сумму 400 млн долларов. Список опубликован на сайте мнистерство обороны США 10 ноября.



Сообщается, что в общей сложности США выделили более 19,3 миллиарда долларов на помощь Украине в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена. С 2014 года США выделили Украине более 21,4 миллиарда долларов на помощь в обеспечении безопасности и более 18,6 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.



Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за пакет военной помощи, включающий системы ПВО Avenger и ракеты для систем ПВО Hawk.



«‎Вместе строим воздушный щит, чтобы защитить мирных украинцев, и приближаем победу над агрессором»‎, — написал Зеленский в Twitter.



В новый пакет военной помощи входит:

- ракеты для систем ППО HAWK;

- 4 зенитно-ракетных комплекса Avenger и ракеты Stinger;

- боеприпаси для HIMARS;

- 21 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;

- 500 высокоствольных 155-мм артиллерийских снарядов;

- 10 тыс. 120-мм минометних мин;

- 100 высокомобильных машин (HMMWV);

- 400 гранатометов;

- стрелковое оружие, оптика и более 20 млн патронов к стрелковому оружию;

- механическая техника и защита от холода;

- подрывное оборудование для расчистки препятствий;

- защитное снаряжение для холодной погоды.

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что украинские военные могут отвоевать оккупированное Россией правобережье Херсонской области, включая сам Херсон



США рассчитывают предоставить Украине в середине будущего года системы Vampire, которые могут быть использованы против беспилотников.



США предоставляют Украине информацию, которая может использоваться при разработке военных операций, однако не принимают непосредственного участия в оперативном планировании.