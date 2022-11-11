У Кремлі заявляють, що цілей «воєнної операції» можна досягти мирним шляхом

11 листопада 2022, 12:44

У Кремлі заявляють, що цілей «воєнної операції» можна досягти мирним шляхом

В адміністрації російського президента заявляють, що цілей «спеціальної військової операції» в Україні можна досягти мирними переговорами. Про це повідомляє російське ЗМІ «Ріа новини» з посиланням на слова прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

«Досягти цілей спецоперації можна мирними переговорами, але вони зараз неможливі через позицію української сторони», - сказав він.

Також Пєсков заявив, що РФ може завершити «спеціальну військову операцію» після досягнення її цілей, вона продовжується, оскільки, за його словами, Україна не хоче переговорів.

Крім того, Пєсков негативно відповів на запитання, чи не вважають у Кремлі принизливим відхід з Херсона.

Раніше у Пентагоні повідомили про новий пакет військової допомоги для України на суму $400 мільйонів.

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