Российские войска атаковали Донецкую область на четырех направлениях

Российские оккупационные войска ночью в Донецкой области стреляли по линии фронта и атаковали города в относительном тылу. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он рассказал, что на Волновахском направлении под обстрелы попали поселки Шевченко и Камышеваха Комарской общины, обошлось без жертв. На Донецком направлении, по данным Кириленко, оккупанты с вертолетов нанесли удар по жилому кварталу Авдеевки.

«На Горловском направлении один человек был ранен в Бахмуте. Также обстрелам подверглись окрестности Соледара, Торецкой и Светлодарской общин — без пострадавших. На Лисичанском направлении разрушены 2 дома в Дробышево, под обстрелами - Торское и Заречное Лиманской общины и окрестности Северска. Информация о пострадавших не поступала», - написал глава Донецкой ОВА.

Кроме того, как рассказал Кириленкко, вчера российские войска нанесли удар по Славянску с С-300, обошлось, без жертв и крупных разрушений.

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части области за минувшие сутки из-за обстрелов со стороны российских сил погибли три мирных жителя.