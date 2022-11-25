Російські війська атакували Донецьку область на чотирьох напрямках

25 листопада 2022, 09:34

Російські війська атакували Донецьку область на чотирьох напрямках

Російські окупаційні війська вночі на Донеччині стріляли по лінії фронту та атакували міста у відносному тилу. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він розповів, що на Волноваському напрямку під обстріл потрапили селища Шевченка та Камишеваха Комарської громади, обійшлося без жертв. На Донецькому напрямку, за даними Кириленка, окупанти з вертольотів вдарили по житловому кварталу Авдіївки.

«На Горлівському напрямку одна людина поранена у Бахмуті. Також обстрілів зазнали околиці Соледара, Торецької та Світлодарської громад — без постраждалих. На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки у Дробишевому, під обстрілами — Торське і Зарічне Лиманської громади та околиці Сіверська. Інформація про постраждалих не надходила», – написав голова Донецької ОВА.

Крім того, як розповів Кириленко, вчора російські війська завдали удару по Слов'янську з С-300, обійшлося, без жертв і великих руйнувань.

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині області за минулу добу через обстріл з боку російських сил загинули троє мирних жителів.

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