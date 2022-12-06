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Армия РФ за сутки убила троих мирных жителей Украины

06 декабря 2022, 13:06

Армия РФ за сутки убила троих мирных жителей Украины

Российские оккупанты за сутки ранили более десяти мирных жителей Украины, а еще троих убили. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он рассказал, что в Донецкой области армия РФ ранила 9 человек, в Запорожской убила 2 и еще 4 жителей травмировала. Также, по данным Тимошенко, в Одесской области были ранены двое, в Херсонской получил травмы один мирный житель. Одного человека оккупанты убили в Харьковской области.

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