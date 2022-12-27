В окупованій Макіївці розстріляли родину з восьми чоловік

В окупованій Макіївці увечері 26 грудня розстріляли родину із восьми людей, повідомляють місцеві медіа.



У соціальних мережах поширюється поки що не підтверджена інформація про те, що група осіб розстріляла з автоматів сім'ю — усі вбиті пострілом у голову. Серед загиблих — троє дітей: 1,7 та 9 років.



Пізніше стало відомо, що з восьми загиблих, четверо — діти.



Підозрювані зникли на авто марки «Шкода Суперб», синього кольору, номер Е749УК, яке вкрали у родини.



Оновлено. В окупаційній адміністрації Макіївки підтвердили те, що сталося. У «МВС ДНР» заявили про затримання трьох підозрюваних у вбивстві сім’ї.