Оккупанты в Макеевке раздают повестки в очереди за водой — ЦНС

Россияне раздают повестки на пунктах выдачи воды в оккупированной Макеевке Донецкой области. Об этом сообщил Центр Национального сопротивления.



«Во временно оккупированной Макеевке нет централизованной подачи воды, зато оккупанты раздают ее в бутылках. Для получения воды необходимо предъявить паспорт с пропиской или свидетельство о рождении. У мужчин также проверяют наличие отметки о постановке на учет в военкомате», — сказано в сообщении.



Некоторые мужчины получали повестки в очереди за водой. Отмечается, что оккупанты используют кризис в регионе, как метод выявления мужчин для пополнения своего войска.