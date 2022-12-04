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Оккупанты в Макеевке раздают повестки в очереди за водой — ЦНС

04 декабря 2022, 12:12

Оккупанты в Макеевке раздают повестки в очереди за водой — ЦНС

Россияне раздают повестки на пунктах выдачи воды в оккупированной Макеевке Донецкой области. Об этом сообщил Центр Национального сопротивления.

«Во временно оккупированной Макеевке нет централизованной подачи воды, зато оккупанты раздают ее в бутылках. Для получения воды необходимо предъявить паспорт с пропиской или свидетельство о рождении. У мужчин также проверяют наличие отметки о постановке на учет в военкомате», — сказано в сообщении.

Некоторые мужчины получали повестки в очереди за водой. Отмечается, что оккупанты используют кризис в регионе, как метод выявления мужчин для пополнения своего войска.

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