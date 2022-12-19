Армия РФ за сутки убила троих мирных жителей в Донецкой области

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли трое мирных жителей. Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.



По его информации, два человека погибли в Бахмуте и один - в Торском. Еще 4 человека в области получили ранения.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1268 мирных жителей. 2757 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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