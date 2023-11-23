В Днепре мужчина напал на женщину и изнасиловал ее в подъезде

В Днепре в полицию поступило сообщение об изнасиловании и ограблении 36-летней жительницы в подъезде ее дома. Злоумышленник следил за девушкой. Об этом сообщил заместитель начальника Нацполиции Андрей Небитов.

Как говорится в сообщении, женщина поздно прервалась домой, потому что задержалась на работе. Нападающий ее преследовал. Мужчина угрожая ножом, совершил по отношению к ней насильственные действия и ограбил. Украл сумку с паспортом, деньгами, банковской картой и телефоном и скрылся.

В течение суток оперативники криминальной полиции установили личность и местонахождение нападающего. Им оказался 35-летний днепрянин, ранее судимый за кражи. Ему уже доложено о подозрении за изнасилование и разбой и помещено в изолятор временного содержания.