У Дніпрі чоловік напав на жінку та зґвалтував її у під'їзді

У Дніпрі до поліції надійшло повідомлення про зґвалтування та пограбування 36-річної мешканки у під'їзді її будинку. Зловмисник стежив за дівчиною. Про це повідомив заступник начальника Нацполіції Андрій Небітов.

Як йдеться у повідомленні, жінка пізно перервалася додому, бо затрималася на роботі. Нападник її переслідував. Чоловік погрожуючи ножем, здійснив по відношенню до неї насильницькі дії та пограбував. Вкрав сумку з паспортом, грошима, банківською карткою та телефоном і втік.

Протягом доби оперативники кримінальної поліції встановили особу та місцезнаходження нападника. Ним виявився 35-річний дніпрянин, раніше засуджений за крадіжки. Йому вже доповідано про підозру за зґвалтування та розбій та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.