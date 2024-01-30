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Уже завтра Украина может получить от США новые реактивные снаряды GLSDB — Politico

30 января 2024, 21:21

Уже завтра Украина может получить от США новые реактивные снаряды GLSDB — Politico

Уже завтра на вооружении ВСУ могут появиться новейшие реактивные боеприпасы из США Уже завтра на вооружении ВСУ могут появиться новейшие реактивные боеприпасы из США

Украина может получить от Соединенных Штатов Америки высокоточные реактивные снаряды (бомбы) малого диаметра наземного базирования GLSDB производства компании Boeing, анонсированные для Сил обороны еще в прошлом году. Об этом сообщило американское издание Politico.

Отмечается, что такое вооружение даже не существует в инвентаре американской армии.

Как рассказали журналистам официальный представитель США и другие лица, знакомые с переговорами, Пентагон успешно опробовал новую высокоточную бомбу большой дальности для Украины, которая, как ожидается, «прибудет на поле боя уже в среду».

Украина должна получить первую партию таких реактивных снарядов, адаптированных для нанесения ударов на дальность около 150 км.

По словам американского чиновника, это даст украинским военным «более глубокий ударный потенциал, которого у них не было, это дополнит их арсенал дальнобойного огня».

Компания Boeing впервые обратилась к Штатам с просьбой о покупке и отправке в Украину таких реактивных крылатых бомб (ракет) еще прошлой осенью.

В прессе в разное время озвучивались различные сроки, когда может состояться передача GLSDB Силам обороны.

Украинским военным нужны GLSDB для увеличения ограниченного количества ракет ATACMS, переданных ранее Штатами. Это позволит бойцам ВСУ поражать цели противника на расстоянии, вдвое превышающим дальность применения артиллерийской ракетной системы HIMARS.

Дальнобойная крылатая бомба способна поразить цель на расстоянии в 150 километров. Снаряд является экспериментальным гибридом, сочетающим в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26.

Характеристики снаряда: масса — 130 кг; длина — 1800 мм; дальность поражения — около 150 км; масса боевой части — 93 кг; платформы для запуска — M270, HIMARS.

GLSDB производится совместно шведскими компаниями SAAB AB (SAABb.ST) и Boeing Co (BA.N). Согласно веб-сайту SAAB, такие бомбы управляются по GPS, что может противостоять некоторым электронным помехам. Вооружение пригодно для использования в любых погодных условиях и может использоваться против бронетехники.

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