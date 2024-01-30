Вже завтра Україна може отримати від США нові реактивні снаряди GLSDB — Politico

Вже завтра на озброєнні ЗСУ можуть з'явитися новітні реактивні боєприпаси із США

Україна може отримати від Сполучених Штатів Америки високоточні реактивні снаряди (бомби) малого діаметра наземного базування GLSDB виробництва компанії Boeing, які анонсували для Сил оборони ще минулого року. Про це повідомило американське видання Politico.

Зазначається, що таке озброєння навіть не існує у інвентарі американської армії.

Як розповіли журналістам офіційний представник США та інші особи, знайомі з переговорами, Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності для України, яка, як очікується, прибуде на поле бою вже в середу.

Україна має отримати першу партію таких реактивних снарядів, адаптованих для завдання ударів на дальність близько 150 км.

За словами американського чиновника, це дасть українським військовим «глибший ударний потенціал, якого вони не мали, це доповнить їхній арсенал далекобійного вогню».

Компанія Boeing вперше звернулася до Штатів із проханням про купівлю та відправку в Україну таких реактивних крилатих бомб (ракет) ще минулої осені.

У пресі в різні часи озвучувалися різні терміни, коли може відбутися передача GLSDB Силам оборони.

Українським військовим необхідні GLSDB для збільшення обмеженої кількості ракет ATACMS, переданих раніше Штатами. Це дозволить бійцям ЗСУ вражати цілі супротивника на відстані, що вдвічі перевищує дальність застосування артилерійської ракетної системи HIMARS.

Дальнобійна крилата бомба здатна вразити ціль на відстані 150 кілометрів. Снаряд є експериментальним гібридом, що поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26.

Характеристики снаряда: маса — 130 кг; довжина — 1800 мм; дальність ураження — близько 150 км; маса бойової частини — 93 кг; платформи для запуску — M270, HIMARS.

GLSDB виробляється спільно шведськими компаніями SAAB AB (SAABb.ST) та Boeing Co (BA.N). Згідно з веб-сайтом SAAB, такі бомби управляються GPS, що може протистояти деяким електронним перешкодам. Озброєння придатне для використання в будь-яких погодних умовах та може використовуватись проти бронетехніки.