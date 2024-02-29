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Проєкт Укрпошта «Аптека» розширюється ще на шість прифронтових областей

29 лютого 2024, 15:55

Проєкт Укрпошта «Аптека» розширюється ще на шість прифронтових областей

Пілотний проєкт Укрпошта «Аптека» розширюється ще на шість прифронтових областей, наразі він охоплює не лише Донецьку область, а й Сумську, Запоріжжя, Миколаївську, Харківську, Херсонську та Чернігівську, інформує Мінрозвитку громад та територій України.

Національний поштовий оператор отримав ліцензії на роздрібну та електронну торгівлю ліками та почав доставляти перші замовлення.

Головна ціль проєкту «Укрпошта. Аптека» — надати доступ до ліків у населених пунктах, де аптеки зруйновані в результаті війни, а також до медикаментів за доступними цінами, яких може не бути в найближчій аптеці або якщо вони коштують вище, ніж за програмою «Доступні ліки».



«Щоб придбати лікарські засоби, необхідно зателефонувати до контакт-центру за номером 0 800 300 545 та слідувати підказкам у голосовому меню. Сформоване замовлення буде надіслано клієнту до найближчого відділення за послугою "Укрпошта Експрес"», - написали на сторінці відомства у Facebook.

У міністерстві додали, що доставка безплатна та займає до трьох днів між обласними центрами (без урахування дня відправлення), а термін зберігання замовлення у відділенні – 7 календарних днів.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом на Донеччині розпочне роботу проєкт «Укрпошта-Ліки».

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