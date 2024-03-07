Швеция официально стала членом НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон передал документы о вступлении страны в НАТО госсекретарю США Энтони Блинкену, тем самым завершив процедуру вступления страны в альянс.



Процесс вступления Швеции в НАТО завершился.



«Официально: Швеция теперь является 32-м членом НАТО и занимает достойное место за нашим столом. Вступление Швеции делает НАТО сильнее, Швецию — безопаснее, а весь Альянс — более защищенным. Я с нетерпением жду возможности поднять их флаг в штаб-квартире НАТО в понедельник», — написал генсек НАТО Йенс Столтенберг в Х.



Процесс присоединения Швеции к НАТО начался в 2022 году.



Все страны НАТО кроме Турции и Венгрии быстро ратифицировали присоединение Швеции к альянсу. После серии переговоров Стамбул и Будапешт сняли возражения и утвердили вступление Стокгольма в НАТО.



Согласно процедуре присоединения к НАТО, все страны-члены подписали протоколы к Североатлантическому договору о присоединении Швеции к альянсу и оповестили об этом США —депозитария договора. Затем генсек альянса Йенс Столтенберг предложил Швеции присоединиться к Североатлантическому договору. После этого Швеция передала госдепу США документы о присоединении.