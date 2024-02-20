Стало известно, какое вооружение передаст Швеция Украине в своем самом большом пакете помощи

Пакет военной помощи стоимостью 7,1 миллиарда шведских крон, или 682 миллиона долларов выделит правительство Швеции на помощь Украине. Об этом сообщают издания SVT и Dangens Nyheter.

Отмечается, что Швеция направит в Украину быстрый десантный катер класса CB90. Также украинские войска могут получить переносные зенитно-ракетные комплексы RBS 70, артиллерийские боеприпасы на сумму два миллиарда крон, противотанковое оборудование, ручные гранатометы, гранатометы и медицинский транспорт.

Соответствующая инициатива предусматривает предоставление одного миллиарда крон на закупку военной техники через различные фонды. Это касается приобретения и заказа новых боевых машин Stridsfordon 90 для Украины. В то же время 400 миллионов шведских крон намерены направить на различные образовательные инициативы для украинцев.

Пол Йонсон, министр обороны Швеции, заявил, что новый пакет поддержки специально создан в соответствии с потребностями Украины. Он и премьер Швеции Ульф Кристенсен должны впоследствии официально объявить решение о предоставлении помощи Украине. Этот 15-й пакет помощи выделят непосредственно из запасов вооруженных сил Швеции.

Ранее сообщалось, что Швеция передаст Украине самый большой пакет военной помощи за все время.