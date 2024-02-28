Эксперт описал три возможных сценария участия солдат НАТО в войне в Украине — BILD

Спустя два года после начала российского вторжения президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку сухопутных военных западных стран в Украину, эксперт оценил три сценария при которых военные стран НАТО могут присоединиться к ВСУ. Об этом сообщило немецкое издание BILD.



Президент Польши Анджей Дуда дополнил его слова: «Самая острая дискуссия развернулась вокруг вопроса об отправке войск в Украину, и здесь также не было достигнуто никакого согласия».



При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил такой сценарий, в Белом доме также сказали, что не рассматривают возможность отправки кадровых военных в Украину.



Тем не менее некоторые страны НАТО могут допустить развертывание сухопутных войск для защиты Украины.



Старший научный сотрудник Финского института международных отношений Эдвард Хантер Кристи считает, что существует три варианта такого развития событий.



Во-первых, это «мягкое развёртывание», то есть обучение солдат НАТО для ВСУ, во-вторых, «средний вариант», который подразумевает развертывание «тыловых боеспособных сил».



И третий — «жёсткий» — сценарий предполагает непосредственное участие западных военных в сражениях на линии фронта. Между тем в Кремле уже назвали неизбежным прямой конфликт между Россией и НАТО, если военный альянс отправит солдат в Украину.



Высокопоставленный дипломат одного из государств Центральной Европы в разговоре с BILD отметил, что на самом деле такие страны, как Польша, Литва, Латвия и Эстония, не готовы прямо участвовать в военном конфликте.



«С какими солдатами и каким оружием? Ни одна из упомянутых вами стран не будет посылать войска в Украину, пока там идет война», — сказал он.



Напомним, Великобритания также не планирует крупномасштабного размещения своих войск на территории Украины.