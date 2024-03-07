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Швеція офіційно стала членом НАТО

07 березня 2024, 19:11

Швеція офіційно стала членом НАТО

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон передав документи про вступ країни до НАТО держсекретарю США Ентоні Блінкену, завершивши тим самим процедуру вступу країни до альянсу.

Процес вступу Швеції до НАТО завершився.

«Офіційно: Швеція тепер є 32-м членом НАТО і займає гідне місце за нашим столом. Вступ Швеції робить НАТО сильнішим, Швецію — безпечнішим, а весь Альянс — більш захищеним. Я з нетерпінням чекаю на можливість підняти їх прапор у штаб-квартирі НАТО в понеділок», — написав генсек НАТО Єнс Столтенберг у Х.

Процес приєднання Швеції до НАТО розпочався у 2022 році.

Усі країни НАТО, крім Туреччини та Угорщини, швидко ратифікували приєднання Швеції до альянсу. Після серії переговорів Стамбул та Будапешт зняли заперечення та затвердили вступ Стокгольму до НАТО.

Згідно з процедурою приєднання до НАТО, всі країни-члени підписали протоколи до Північноатлантичного договору про приєднання Швеції до альянсу і сповістили про це США-депозитарію договору. Потім генсек альянсу Єнс Столтенберг запропонував Швеції приєднатися до Північноатлантичного договору. Після цього Швеція передала Держдепу США документи про приєднання.

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