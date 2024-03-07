Швеція офіційно стала членом НАТО

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон передав документи про вступ країни до НАТО держсекретарю США Ентоні Блінкену, завершивши тим самим процедуру вступу країни до альянсу.



Процес вступу Швеції до НАТО завершився.



«Офіційно: Швеція тепер є 32-м членом НАТО і займає гідне місце за нашим столом. Вступ Швеції робить НАТО сильнішим, Швецію — безпечнішим, а весь Альянс — більш захищеним. Я з нетерпінням чекаю на можливість підняти їх прапор у штаб-квартирі НАТО в понеділок», — написав генсек НАТО Єнс Столтенберг у Х.



Процес приєднання Швеції до НАТО розпочався у 2022 році.



Усі країни НАТО, крім Туреччини та Угорщини, швидко ратифікували приєднання Швеції до альянсу. Після серії переговорів Стамбул та Будапешт зняли заперечення та затвердили вступ Стокгольму до НАТО.



Згідно з процедурою приєднання до НАТО, всі країни-члени підписали протоколи до Північноатлантичного договору про приєднання Швеції до альянсу і сповістили про це США-депозитарію договору. Потім генсек альянсу Єнс Столтенберг запропонував Швеції приєднатися до Північноатлантичного договору. Після цього Швеція передала Держдепу США документи про приєднання.