Страны Североатлантического альянса первым «нейтрализуют» Калининград в случае, если россияне бросят вызов НАТО. Об этом сообщает посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс в Twitter.

По его словам, после вступления Швеции в НАТО Балтийское море станет внутренним морем Альянса.

«Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет «нейтрализован» первым. Предыдущие ложные обвинения России в том, что она окружена НАТО, теперь становятся реальностью», — подчеркнул Линкявичюс.

При этом дипломат не уточнил, что конкретно он имеет ввиду под словом «нейтрализован».