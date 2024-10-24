Син експрезидента-втікача Януковича Олександр отримав російське громадянство

Син експрезидента України Віктора Януковича Олександр отримав російське громадянство, свідчать документи, які є у розпорядженні пропагандистського «РІА Новини».



Олександр Янукович, як випливає з документів, опублікованих російськими ЗМІ, займається в Росії бізнесом, його компанія «МАКО холдинг» була зареєстрована в російській юрисдикції ще 10 років тому.



Основним видом діяльності підприємства вказується управління фінансово-промисловими групами.



Янукович-молодший покинув Україну у 2014 році. Він знаходиться у санкційному списку України, Євросоюзу, США, Великобританії та інших країн.



Нагадаємо, 23 лютого 2023 року стало відомо, що син колишнього президента України Віктора Януковича Олександр перевів свій бізнес під «російську юрисдикцію».



Раніше, у серпні 2022 року, Олександр та Віктор Янукович потрапили під нові санкції ЄС через війну.