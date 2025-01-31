Падіння «уламків» БПЛА спричинило пожежу на НПЗ у Волгоградській області

Пожежа на НПЗ у Волгоградській області. Фото: кадр із відео

Під час падіння «уламків» БПЛА у Волгоградській області на нафтопереробному заводі виникла пожежа. Про це повідомила ASTRA.



«Сьогодні вночі, 31 січня, черговими засобами ППО Міністерства оборони на території Волгоградської області було відбито атаку восьми БПЛА. Унаслідок падіння уламків одного з БПЛА на території нафтопереробного заводу виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано. Одного постраждалого робітника заводу госпіталізовано», - зазначив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.



Ймовірно дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ) «Лукойл-Волгограднафтопереробка» — найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ, потужність підприємства становить 14,8 млн тонн.