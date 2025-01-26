ВСУ поразили Рязанский НПЗ и пункт управления в Курской области

Силы обороны атаковали НПЗ в Рязанской области. Фото: телеграм-канал Астра

Украинские военнослужащие повторно поразили НПЗ в Рязанской области. Кроме того, Силы обороны нанесли удар по передовому пункту управления РФ в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки МО Украины повторно поразили объекты «Рязанской нефтеперерабатывающей компании», которая задействована в обеспечении российской оккупационной армии», — говорится в сообщении.



После удара в районе цели зафиксированы взрывы и пожар.



Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ РФ. Предприятие, в частности, производит дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1.



Также ракетные войска поразили передовой пункт управления (оперативная группа Тихоокеанского флота) в районе населенного пункта Коренево Курской области РФ.



Результаты и масштабы повреждений уточняются.



Ранее мы писали, что губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал атаку беспилотников, при этом не уточнил, что горит именно НПЗ.