ВСУ поразили Рязанский НПЗ и пункт управления в Курской области

Украинские военнослужащие повторно поразили НПЗ в Рязанской области. Кроме того, Силы обороны нанесли удар по передовому пункту управления РФ в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
«Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки МО Украины повторно поразили объекты «Рязанской нефтеперерабатывающей компании», которая задействована в обеспечении российской оккупационной армии», — говорится в сообщении.
После удара в районе цели зафиксированы взрывы и пожар.
Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ РФ. Предприятие, в частности, производит дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1.
Также ракетные войска поразили передовой пункт управления (оперативная группа Тихоокеанского флота) в районе населенного пункта Коренево Курской области РФ.
Результаты и масштабы повреждений уточняются.
Ранее мы писали, что губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал атаку беспилотников, при этом не уточнил, что горит именно НПЗ.
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