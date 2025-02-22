В Донецке убита гендиректор приюта «ПиФ» Виктория Васильева — местные соцсети

Генеральный директор донецкого приюта для собак «ПиФ» Виктория Васильева погибла. Об этом сообщили сотрудники приюта в социальных сетях.



«Наш приют осиротел. Больше нет нашей мамы, нашей светлой души, нашей родной и дорогой Виктории. Вика… Витусь… мы не готовы жить без тебя. Мы не сможем. Мы не умеем. Ты всегда вела нас, что теперь нам делать? Друзья… Эта трагедия скосила всех нас», — говорится в сообщении на странице приюта во «ВКонтакте».



Администратор приюта подтвердила, что Викторию убили:



«Викторию убили. Подробностей не будет. Это не та ситуация, которую стоит выносить на всеобщее обсуждение. Виновные найдены», — написала она.



У погибшей остались родители и маленькая дочь.



Прощание с Викторией Васильевой состоится 23 февраля в 12:00 на территории приюта по адресу: улица Бехтерева, 16 д.



Приют «ПиФ» приостановил работу до 24 февраля 2025 года.