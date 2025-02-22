У Донецьку вбито гендиректора притулку «ПіФ» Вікторію Васильєву — місцеві соцмережі

Генеральний директор донецького притулку для собак «ПіФ» Вікторія Васильєва загинула. Про це повідомили співробітники притулку у соціальних мережах.



«Наш притулок осиротів. Більше немає нашої мами, нашої світлої душі, нашої рідної та дорогої Вікторії. Віка… Вітусь… ми не готові жити без тебе. Ми не зможемо. Ми не вміємо. Ти завжди вела нас, що тепер робити? Друзі… Ця трагедія скосила всіх нас», — йдеться у повідомленні на сторінці притулку у «ВКонтакті».



Адміністраторка притулку підтвердила, що Вікторію вбили:



«Вікторію вбили. Подробиць не буде. Це не та ситуація, яку варто виносити на загальне обговорення. Винних знайдено», — написала вона.



У загиблої залишилися батьки та маленька донька.



Прощання з Вікторією Васильєвою відбудеться 23 лютого о 12:00 на території притулку за адресою вулиця Бехтерєва, 16 д.



Притулок ПіФ призупинив роботу до 24 лютого.