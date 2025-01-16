Российский суд начал допрашивать свидетелей по делу об убийстве американского сторонника «ДНР», блогера Рассела Бентли в Донецке. Об этом сообщают донецкие медиа со ссылкой на представителя вдовы убитого.



«Вчера в судебном заседании стороной обвинения были исследованы письменные материалы дела, а сегодня суд перешел к допросу явившихся четырех свидетелей обвинения. 17 января судебное следствие продолжится с допросов очередных свидетелей, которых по делу не менее 35», — сказал адвокат московского бюро «Интеллектуальный капитал» Дмитрий Ульянов.



Он добавил, что в среду суд продолжил рассматривать дело по существу после объявленного перерыва на время новогодних праздников. Заявленные на 15 января свидетели не явились.

Глава Кремля Владимир Путин отметил «массовый героизм и отвагу» в 5 бригаде группировки «ДНР», где до смерти запытали американского пропагандиста Рассела Бентли, и присвоил бригаде «почетное наименовние».



Американец Рассел Бентли участвовал в войне с Украиной со стороны «ДНР» с 2014 года, позже он сотрудничал с пропагандистскими информагентствами Маргариты Симоньян как стрингер.



По данным СК, его до смерти запытали четверо военных из 5-й бригады. Чтобы скрыть убийство, они поместили тело Бентли в «Ладу», которую затем подорвали тротиловой шашкой.