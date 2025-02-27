Под Покровском на минах подорвалась российская бронетехника, которая пыталась прорваться на подконтрольные ВСУ территории

Подрыв на минах российской бронетехники под Покровском. Фото: кадр из видео

Бронетехника российской армии пыталась прорваться на подконтрольные ВСУ территории на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Однако бронетехника оккупантов наехала на заминированные участки местности.



«В результате подрыв и уничтожение вражеской бронемашины и экипажа, а также спасенные жизни украинских защитников», – сказали в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что ГУР одним тяжелым дроном уничтожило и повредило почти два десятка российских пушек под Покровском.