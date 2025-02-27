Під Покровськом на мінах підірвалася російська бронетехніка, яка намагалася прорватися на підконтрольні ЗСУ території

Підрив на мінах російської бронетехніки під Покровськом. Фото: кадр із відео

Бронетехніка російської армії намагалася прорватися на підконтрольні ЗСУ території на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Однак бронетехніка окупантів наїхала на заміновані ділянки місцевості.



«В результаті підрив та знищення ворожої бронемашини та екіпажу, а також врятовані життя українських захисників», – сказали в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що ГУР одним важким дроном знищило та пошкодило майже два десятки російських гармат під Покровськом.