Кабмин утвердил финансирование для территорий, живущих под обстрелами — 2 млрд гривен

Кабинет министров Украины согласовал первый транш в размере 2 миллиардов гривен на поддержку 200 прифронтовых и приграничных громад. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своём вечернем обращении в пятницу.



«Сегодня правительство утвердило параметры поддержки. Это первый взнос — не менее 2 миллиардов гривен, которые будут направлены на нужды 200 громад Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской, Черниговской, Николаевской и Луганской областей. Также в перечень включены громады Днепропетровской области», — заявил президент.



По словам Зеленского, средства будут использоваться для решения самых острых задач, связанных с безопасностью мирного населения: «Речь идет о защите людей, ремонтах, восстановлении, приобретении специального транспорта и строительстве укрытий».



Глава государства поручил правительству как можно быстрее направить финансирование громадам. Также он подчеркнул, что эффективность использования этих средств будет отслеживаться, и в случае положительного результата программа поддержки продолжится.

Правительство Украины усиливает поддержку бизнеса в приграничных и прифронтовых регионах. На заседании 4 апреля Кабинет министров принял решение увеличить максимальный размер гранта по программе «Собственное дело» до 500 тысяч гривен для тех, кто уже ведет или планирует начать бизнес в этих областях.