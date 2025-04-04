Кабмін затвердив фінансування для територій, які живуть під обстрілами — 2 млрд гривень

Кабінет міністрів України погодив перший транш у розмірі 2 мільярдів гривень на підтримку 200 прифронтових та прикордонних громад. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні у п'ятницю.



«Сьогодні уряд затвердив параметри підтримки. Це перший внесок — не менш як 2 мільярди гривень, які будуть спрямовані на потреби 200 громад Донецької, Запорізької, Харківської, Херсонської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської та Луганської областей. Також до переліку включено громади Дніпропетровської області», — заявив президент.



За словами Зеленського, кошти будуть використовуватися для вирішення найгостріших завдань, пов'язаних з безпекою мирного населення: «Йдеться про захист людей, ремонти, відновлення, придбання спеціального транспорту та будівництво укриттів».



Глава держави доручив уряду якнайшвидше направити фінансування громадам. Також він наголосив, що ефективність використання цих коштів відстежуватиметься, і у разі позитивного результату програма підтримки продовжиться.

Уряд України посилює підтримку бізнесу у прикордонних та прифронтових регіонах. На засіданні 4 квітня Кабінет міністрів ухвалив рішення збільшити максимальний розмір гранту за програмою «Власна справа» до 500 тисяч гривень для тих, хто вже веде чи планує розпочати бізнес у цих сферах.